Исламхан поможет победить? Прямая трансляция пятого матча "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов

В ночь на 22 сентября состоится матч пятого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов между иранским "Сепаханом"
и "Аль-Айном"
из ОАЭ, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Исфахане и начнется в 23:55 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна ближе к событию по этой ссылке
.
После четырех туров в квартете D с десятью очками лидирует "Аль-Наср", вторым с отставанием на два пункта идет "Аль-Садд", третьим - "Сепахан", у которого три очка, четвертым - "Аль-Айн" с одним баллом в активе.
27-летний Исламхан выступает за "Аль-Айн" с января. Летом он продлил
контракт с клубом из ОАЭ на три года.