Исламхан поможет победить? Прямая трансляция пятого матча "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов

Его клуб идет последним в квартете.

Фото: ФК "Аль-Айн"©
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Сегодня 14:00
В ночь на 22 сентября состоится матч пятого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов между иранским "Сепаханом" и "Аль-Айном" из ОАЭ, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Исфахане и начнется в 23:55 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна ближе к событию по этой ссылке.

После четырех туров в квартете D с десятью очками лидирует "Аль-Наср", вторым с отставанием на два пункта идет "Аль-Садд", третьим - "Сепахан", у которого три очка, четвертым - "Аль-Айн" с одним баллом в активе.

27-летний Исламхан выступает за "Аль-Айн" с января. Летом он продлил контракт с клубом из ОАЭ на три года.
Метки:
Футбол Исламхан Бауыржан Казахстанцы за границей ОАЭ Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу Лига чемпионов
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 14:00
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