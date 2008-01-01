Клуб экс-тренера "Астаны" проиграл середняку и отпустил вперед главного конкурента в борьбе за "золото"

Солигорский "Шахтер"
под руководством экс-тренера "Астаны" Романа Григорчука
потерпел поражение от "Славии"
в 24-м туре чемпионата Беларуси по футболу и не смог сравняться по набранным очкам с БАТЭ
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Мозыре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 81-й минуте забил вышедший на замену Ислам Тлупов.
После этой встречи "Славия" с 27 очками расположилась на 11-й позиции из 16, а солигорский клуб с 46 баллами оказался на втором месте, отстав на три пункта от лидирующего БАТЭ.
Отметим, что Григорчук возглавил
белорусский "Шахтер" 5 сентября. Последним местом работы 55-летнего украинца была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года.
В казахстанском клубе специалист работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне "Астана" под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.