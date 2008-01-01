Клуб экс-тренера "Астаны" проиграл середняку и отпустил вперед главного конкурента в борьбе за "золото"

Решающий удар был нанесен на 81-й минуте.

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Сегодня 10:25
Солигорский "Шахтер" под руководством экс-тренера "Астаны" Романа Григорчука потерпел поражение от "Славии" в 24-м туре чемпионата Беларуси по футболу и не смог сравняться по набранным очкам с БАТЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Мозыре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 81-й минуте забил вышедший на замену Ислам Тлупов.



После этой встречи "Славия" с 27 очками расположилась на 11-й позиции из 16, а солигорский клуб с 46 баллами оказался на втором месте, отстав на три пункта от лидирующего БАТЭ.

Отметим, что Григорчук возглавил белорусский "Шахтер" 5 сентября. Последним местом работы 55-летнего украинца была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года.

В казахстанском клубе специалист работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне "Астана" под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 10:25
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