Нидерландский клуб форварда "Астаны" потерпел второе поражение в чемпионате

"Неймеген
", за который выступает футболист "Астаны"
и сборной Кюрасао Рангело Янга
, проиграл на своем поле "Алмере"
в четвертом туре в Эстердивизи (второй по силе дивизион), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 57-й минуте забил Дэймон Мирани.
Благодаря этой победе "Алмере" набрал десять очков и вышел на первое место в таблице. "Неймеген", потерпев второе поражение в чемпионате, с отставанием на четыре балла расположился на восьмой позиции из 20-ти.
Отметим, что Янга вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Хотя в своем активе имеет уже два гола за новую команду.
28-летний нападающий перешел в "Неймеген" в летнее межсезонье на правах аренды. Правами на него обладает "Астана", с которой у него действует контракт до 30 июня 2022 года. В казахстанский клуб легионер перебрался в 2018 году и провел за нее 40 матчей, в которых отличился десять раз.