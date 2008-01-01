Нидерландский клуб форварда "Астаны" потерпел второе поражение в чемпионате

Исход игры решился во втором тайме.

Фото: ФК "Неймеген"©
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Сегодня 09:40
"Неймеген", за который выступает футболист "Астаны" и сборной Кюрасао Рангело Янга, проиграл на своем поле "Алмере" в четвертом туре в Эстердивизи (второй по силе дивизион), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 57-й минуте забил Дэймон Мирани. 

Благодаря этой победе "Алмере" набрал десять очков и вышел на первое место в таблице. "Неймеген", потерпев второе поражение в чемпионате, с отставанием на четыре балла расположился на восьмой позиции из 20-ти.

Отметим, что Янга вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Хотя в своем активе имеет уже два гола за новую команду.

28-летний нападающий перешел в "Неймеген" в летнее межсезонье на правах аренды. Правами на него обладает "Астана", с которой у него действует контракт до 30 июня 2022 года. В казахстанский клуб легионер перебрался в 2018 году и провел за нее 40 матчей, в которых отличился десять раз.
Метки:
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 09:40
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