Бельгийский клуб с казахстанским футболистом в составе вылетел из Кубка страны

В матче было забито три гола.

Фото: "Патро Эйсден Масмехелен"©
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Сегодня 09:07
Бельгийский клуб "Патро Эйсден Масмехелен", за который выступает бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов, вылетел из Кубка страны на стадии полуфинальной квалификации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Патро Эйсден Масмехелен" проиграл "Йонг Леде" со счетом 1:2. Чепрасов вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.

О переходе 23-летнего казахстанца бельгийский клуб объявил в апреле. "Патро" выступает в третьей по силе лиге страны.

Чепрасов родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. На юношеском и молодежном уровнях он выступал в Бельгии за "Билзен", "Тонгерен" и "Льерс", а в Нидерландах - за "Масстрихт" и "Роду".

На взрослом уровне Чепрасов играл только в Бельгии - в третьей и любительской лигах за "Гел", "Веллен" и "Хаутвенн", за который выступал в минувшем сезоне. В 2018 году форвард провел три товарищеских матча за молодежную сборную Казахстана.
Метки:
Футбол Бельгия
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 09:07
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