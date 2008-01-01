Бельгийский клуб с казахстанским футболистом в составе вылетел из Кубка страны

Бельгийский клуб "Патро Эйсден Масмехелен"
, за который выступает бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов
, вылетел из Кубка страны на стадии полуфинальной квалификации, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Патро Эйсден Масмехелен" проиграл "Йонг Леде"
со счетом 1:2. Чепрасов вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.
О переходе 23-летнего казахстанца бельгийский клуб объявил
в апреле. "Патро" выступает в третьей по силе лиге страны.
Чепрасов родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. На юношеском и молодежном уровнях он выступал в Бельгии за "Билзен", "Тонгерен" и "Льерс", а в Нидерландах - за "Масстрихт" и "Роду".
На взрослом уровне Чепрасов играл только в Бельгии - в третьей и любительской лигах за "Гел", "Веллен" и "Хаутвенн", за который выступал в минувшем сезоне. В 2018 году форвард провел три товарищеских матча за молодежную сборную Казахстана.