Восемь юных футболистов из Ганы погибли в результате аварии

Восемь футболистов молодежной команды из Ганы
погибли вследствие дорожно-транспортного происшествия, сообщает Eurosport
со ссылкой на Sports World Ghana.
Водитель автобуса со спортсменами в салоне потерял управление, и машина слетела с дороги в реку. Шестеро погибли на месте, еще двое были доставлены в больницу, но скончались от полученных травм.
Четверо юных игроков все еще находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что безжизненные тела извлекали из реки жители ближайших поселений.
Команда ехала на регистрацию в молодежном турнире. Еще 24 пострадавших участника инцидента находятся в больнице с незначительными повреждениями.