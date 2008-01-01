"Аль-Айн" с Исламханом потерпел крупное поражение в азиатской Лиге чемпионов

"Аль-Айн"
из ОАЭ, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан
, крупно проиграл в четвертом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Выездной матч против катарской команды "Аль-Садд"
завершился со счетом 0:4. Причем три мяча из четырех гости пропустили во втором тайме. У победителей дубль оформил Багдад Бунеджа (26-я минута, 70-я), также отличились Акрам Афиф (56-я) и Родриго Табата (86-я).
Исламхан вышел в стартовом составе, но был заменен на 68-й минуте, результативными действиями не отметился.
Как итог, "Аль-Айн" с одним очком в активе остался на последнем месте в квартете D, тогда как "Аль-Садд", набрав восемь баллов, поднялся со второго места на первое. Но турнирная ситуация для катарского клуба может измениться после матча "Аль-Наср" - "Сепахан".
Отметим, что "Аль-Айн" и "Аль-Садд" встречались между собой 15 сентября. Тогда игра завершилась со счетом 3:3, а один из голов "Аль-Айна" забил
Исламхан.
"Аль-Садд" возглавляет экс-хавбек "Барселоны" и сборной Испании Хави.