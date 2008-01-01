Казахстанский футболист оформил дубль и помог белорусскому клубу разгромить аутсайдера

Кандидат в сборную Казахстана по футболу Владислав Васильев
помог "Руху"
одержать крупную победу в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В выездном матче 24-го тура брестский клуб победил "Смолевичи"
- 6:0. Васильев отметился дублем, отличившись на 54-й и 74-й (с пенальти) минутах.
Также на восьмой, 14-й, 86-й и 89-й минутах голами отметились Всеволод Садовский, Артем Рахманов, Алексей Антилевский и Евгений Шевченко соответственно.
После этой игры "Рух" с 36 очками расположился на шестом месте из 16-ти, в то время как "Смолевичи" с 14 баллами остались на дне турнирной таблицы.
При этом Васильев довел число своих голов в нынешнем чемпионате до шести.
Правами на 23-летнего хавбека обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.
Зимой к "Руху" вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".
Отметим, что казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Беларуси.