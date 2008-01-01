Казахстанский футболист оформил дубль и помог белорусскому клубу разгромить аутсайдера

Игра проходила на выезде.

Фото: ФК "Рух"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 21:22
Кандидат в сборную Казахстана по футболу Владислав Васильев помог "Руху" одержать крупную победу в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В  выездном матче 24-го тура брестский клуб победил "Смолевичи" - 6:0. Васильев отметился дублем, отличившись на 54-й и 74-й (с пенальти) минутах.

Также на восьмой, 14-й, 86-й и 89-й минутах голами отметились Всеволод Садовский, Артем Рахманов, Алексей Антилевский и Евгений Шевченко соответственно.

После этой игры "Рух" с 36 очками расположился на шестом месте из 16-ти, в то время как "Смолевичи" с 14 баллами остались на дне турнирной таблицы.

При этом Васильев довел число своих голов в нынешнем чемпионате до шести.

Правами на 23-летнего хавбека обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.

Зимой к "Руху" вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".

Отметим, что казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Беларуси.
Метки:
Футбол Беларусь Васильев Владислав Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 21:22
© 2008 - 2020 ТОО «EML»