Кандидат в сборную Казахстана по футболу забил пятый гол за белорусский клуб

Он отличился во втором тайме.

Владислав Васильев (в центре). Фото: ФК "Рух"©
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Сегодня 20:57
Кандидат в сборную Казахстана по футболу и полузащитник "Руха" Владислав Васильев записал на свой счет пятый гол в чемпионате Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это в гостевом матче 24-го тура против команды "Смолевичи". Васильев отличился на 54-й минуте, тем самым закрепив преимущество своей команды - 3:0. До этого на восьмой и 14-й минутах голами отметились Всеволод Садовский и Артем Рахманов соответственно.

Правами на Васильева обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.

Отметим, что казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Беларуси.
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Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 20:57
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