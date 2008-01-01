Кандидат в сборную Казахстана по футболу забил пятый гол за белорусский клуб

Кандидат в сборную Казахстана по футболу и полузащитник "Руха" Владислав Васильев
записал на свой счет пятый гол в чемпионате Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz
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Случилось это в гостевом матче 24-го тура против команды "Смолевичи"
. Васильев отличился на 54-й минуте, тем самым закрепив преимущество своей команды - 3:0. До этого на восьмой и 14-й минутах голами отметились Всеволод Садовский и Артем Рахманов соответственно.
Правами на Васильева обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.
Отметим, что казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Беларуси.