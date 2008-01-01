Исламхан попал в стартовый состав "Аль-Айна" на второй матч против команды Хави

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан
выйдет в стартовом составе "Аль-Айна"
из ОАЭ на второй матч против катарской команды "Аль-Садд"
в рамках четвертого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Игра пройдет 18 сентября в Катаре и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.
Команды встречались между собой 15 сентября. Тогда игра завершилась со счетом 3:3, а один из голов "Аль-Айна" забил
Исламхан.
Отметим, что "Аль-Садд" возглавляет экс-хавбек "Барселоны" и сборной Испании Хави.