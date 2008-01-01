Исламхан попал в стартовый состав "Аль-Айна" на второй матч против команды Хави

Первая игра сильнейшего не выявила.

Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 20:28
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан выйдет в стартовом составе "Аль-Айна" из ОАЭ на второй матч против катарской команды "Аль-Садд" в рамках четвертого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет 18 сентября в Катаре и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.

Команды встречались между собой 15 сентября. Тогда игра завершилась со счетом 3:3, а один из голов "Аль-Айна" забил Исламхан. 

Отметим, что "Аль-Садд" возглавляет экс-хавбек "Барселоны" и сборной Испании Хави.
Метки:
Футбол Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу ОАЭ Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 20:28
© 2008 - 2020 ТОО «EML»