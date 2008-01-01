Воспитанник "Астаны" перешел в бывший европейский клуб кандидата в сборную Казахстана

Команда идет на шестом месте.

Фото: instagram.com/kozhakhmet_inside_official©
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Сегодня 16:57
Казахстанский футболист Алдаир Адилов подписал контракт с клубом из Беларуси "Энергетик-БГУ", сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем Instagram.

Отмечается, что 18-летний игрок занимался в системе группы подготовки "Астаны", а затем уехал в испанскую академию "Марсет". Впоследствии его заприметили представители "Энергетика"-БГУ, с которым он сегодня подписал контракт.

Алдаир играет на позиции центрального полузащитника, отличается хорошей техникой, хорошим видением поля и трудолюбием.

Два года назад в "Энергетике-БГУ" уже выступали казахстанцы - полузащитник и кандидат в национальную команду Владислав Васильев и защитник Жахонгир Ходжамов. Васильев оттуда ушел на повышение в "Динамо-Брест", а сейчас защищает цвета "Руха".

Отметим, что "Энергетик-БГУ" после 22 игр занимает шестое место из 16. Следующий матч чемпионата команда проведет на выезде против "Динамо-Бреста" 19 сентября.
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Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Беларусь Васильев Владислав
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 16:57
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