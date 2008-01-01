Кандидат в сборную Казахстана по футболу перешел в клуб из Кипра

Бывший полузащитник кызылординского "Кайсара" Магомед Парагульгов
стал игроком клуба "Эрмис"
из Кипра. Об этом сообщается на официальном сайте
Кипрской федерации футбола.
По итогам прошедшего сезона "Эрмис" пробился в высший дивизион чемпионата Кипра. В 2014 году клуб играл в финале Кубка страны. Также в том году "Эрмис" завоевал Суперкубок Кипра и выступал в квалификации Лиги Европы.
26-летний Парагульгов недавно покинул
"Кайсар", в который перешел зимой, но так и не сыграл ни одного матча за "волков".
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат" и "Иртыш". Обучался в академии "Оле Бразил", а также получал футбольное образование в Бельгии.
За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.