Кандидат в сборную Казахстана по футболу перешел в клуб из Кипра

В КПЛ он играл за "Кайрат" и "Иртыш".

Фото: ФК "Кайрат"
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Сегодня 01:27
Бывший полузащитник кызылординского "Кайсара" Магомед Парагульгов стал игроком клуба "Эрмис" из Кипра. Об этом сообщается на официальном сайте Кипрской федерации футбола.

По итогам прошедшего сезона "Эрмис" пробился в высший дивизион чемпионата Кипра. В 2014 году клуб играл в финале Кубка страны. Также в том году "Эрмис" завоевал Суперкубок Кипра и выступал в квалификации Лиги Европы.

26-летний Парагульгов недавно покинул "Кайсар", в который перешел зимой, но так и не сыграл ни одного матча за "волков".

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат" и "Иртыш". Обучался в академии "Оле Бразил", а также получал футбольное образование в Бельгии.

За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.
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Сегодня 01:27
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