Исламхана номинировали на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Азиатская конфедерация футбола (АФК) номинировала полузащитника "Аль-Айна"
(ОАЭ) Бауыржана Исламхана
на звание игрока недели в азиатской Лиге чемпионов.
Полузащитник сборной Казахстана забил
свой первый гол в турнире в матче третьего тура групповой стадии против катарского "Аль-Садда" (3:3), который возглавляет легендарный испанец Хави.
Полный список номинантов:
Абдерразак Хамдалла ("Аль-Наср")
Санти Касорла ("Аль-Садд")
Брэд Джонс ("Аль-Наср")
Рамин Резаян ("Аль-Духаиль")
Нам Тхэ Хи ("Аль-Садд")
Коджо Лаба ("Аль-Айн")
Себастьян Джовинко ("Аль-Хиляль")
Бауыржан Исламхан ("Аль-Айн").