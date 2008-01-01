Исламхана номинировали на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Казахстанец забил гол команде Хави.

Фото: ФК "Аль-Айн"
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Сегодня 19:05
Азиатская конфедерация футбола (АФК) номинировала полузащитника "Аль-Айна" (ОАЭ) Бауыржана Исламхана на звание игрока недели в азиатской Лиге чемпионов.

Полузащитник сборной Казахстана забил свой первый гол в турнире в матче третьего тура групповой стадии против катарского "Аль-Садда" (3:3), который возглавляет легендарный испанец Хави.

Полный список номинантов:
Абдерразак Хамдалла ("Аль-Наср")
Санти Касорла ("Аль-Садд")
Брэд Джонс ("Аль-Наср")
Рамин Резаян ("Аль-Духаиль")
Нам Тхэ Хи ("Аль-Садд")
Коджо Лаба ("Аль-Айн")
Себастьян Джовинко ("Аль-Хиляль")
Бауыржан Исламхан ("Аль-Айн").

Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу Лига чемпионов
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 19:05
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