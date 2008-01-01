Шедевр в Лиге чемпионов и еще девять невероятных голов Бауыржана Исламхана

Он забил команде Хави.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
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Сегодня 14:44
Гол Бауыржана Исламхана помог "Аль-Айну" из ОАЭ сыграть на своем поле вничью с катарским "Аль-Саддом" в матче азиатской Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz вспомнил и другие не менее эффектные взятия ворот в исполнении футболиста сборной Казахстана.

Казахстан (U21) - Беларусь (U21) 1:4 (25 января 2014)



"Кайрат" - "Актобе" 2:0 (28 сентября 2014)



"Кайрат" - "Абердин" 2:1 (30 июля 2015)



"Кайрат" - "Тобол" 3:2 (20 июля 2016)



"Кайрат" - "Иртыш" 2:1 (17 сентября 2016)



"Кайрат" - "Акжайык" 4:1 (29 апреля 2017)



"Кайрат" - "Шахтер" 2:0 (19 мая 2018)
 


"Окжетпес" - "Кайрат" 1:2 (16 июня 2019)



"Аль-Айн" - "Шарджа" 3:2 (10 марта 2020)



Напомним, матч "Аль-Айн" - "Аль-Садд" завершился со счетом 3:3. Исламхан отличился на 38-й минуте, сделав счет 2:1. Клуб из ОАЭ, за который он выступает с начала 2020 года, набрал первое очко в турнире. "Аль-Садд", возглавляемый экс-игроком "Барселоны" и сборной Испании Хави, с пятью баллами занимает второе место в группе D.
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Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан ОАЭ Сборная РК по футболу Лига чемпионов Казахстанцы за границей Футбол
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 14:44
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