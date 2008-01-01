Шедевр в Лиге чемпионов и еще девять невероятных голов Бауыржана Исламхана

Гол Бауыржана Исламхана
помог "Аль-Айну"
из ОАЭ сыграть на своем поле вничью с катарским "Аль-Саддом"
в матче азиатской Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz
вспомнил и другие не менее эффектные взятия ворот в исполнении футболиста сборной Казахстана.
Казахстан (U21) - Беларусь (U21) 1:4 (25 января 2014)
"Кайрат" - "Актобе" 2:0 (28 сентября 2014)
"Кайрат" - "Абердин" 2:1 (30 июля 2015)
"Кайрат" - "Тобол" 3:2 (20 июля 2016)
"Кайрат" - "Иртыш" 2:1 (17 сентября 2016)
"Кайрат" - "Акжайык" 4:1 (29 апреля 2017)
"Кайрат" - "Шахтер" 2:0 (19 мая 2018)
"Окжетпес" - "Кайрат" 1:2 (16 июня 2019)
"Аль-Айн" - "Шарджа" 3:2 (10 марта 2020)
Напомним, матч "Аль-Айн" - "Аль-Садд" завершился
со счетом 3:3. Исламхан отличился на 38-й минуте, сделав счет 2:1. Клуб из ОАЭ, за который он выступает с начала 2020 года, набрал первое очко в турнире. "Аль-Садд", возглавляемый экс-игроком "Барселоны" и сборной Испании Хави, с пятью баллами занимает второе место в группе D.