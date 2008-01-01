Тренер Исламхана прокомментировал матч азиатской Лиги чемпионов против команды Хави

На двоих соперники забили шесть мячей.

Педру Эммануэл. Фото: ФК "Аль-Айн"©
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Сегодня 09:15
Главный тренер "Аль-Айна" Педру Эммануэл поделился своими впечатлениями от прошедшего матча в азиатской Лиге чемпионов против катарской команды "Аль-Садд", которую возглавляет экс-игрок сборной Испании и "Барселоны" Хави.

"Мы должны быть довольны уровнем, который игроки команды показали во время двух таймов, поскольку играли с боевым духом и со всей серьезностью.

Второй тайм начали не изо всех сил, но пытались контролировать ход игры, потому что противник провел десять официальных игр перед матчем с нами. И мы внесли некоторые изменения, хотели набрать три очка, но заработали только один балл. Хотя можно было и победить - это при том, что наша команда не полностью была готова.

Мы очень хорошо знаем, что будем играть матч каждые три дня, и уверены, что хорошо подготовимся к нашему следующему противостоянию с тем же соперником. Все команды заслуживают того, чтобы побороться за титул Лиги чемпионов", - рассказал он.

Матч "Аль-Айн" - "Аль-Садд" завершился вничью - 3:3. Один из мячей на 38-й минуте забил полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который был заменен на 62-й минуте.

После этой игры "Аль-Садд" с пятью очками занимает второе место в группе D, "Аль-Айн" Исламхана с одним баллом в активе располагается на последней, четвертой строчке. Лидирует в квартете "Аль-Наср", на счету которого семь очков. Третьим идет "Сепахан" с тремя очками.

Видеообзор матча с шестью голами, или как Исламхан забил команде Хави в Лиге чемпионов 
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Футбол Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 09:15
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