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"Не сыграл с командой Вороговского, слышал про Жукова". Казахстанец рассказал о своей карьере в Бельгии и играх с братом Компани

Он прокомментировал свой дубль.

"Не сыграл с командой Вороговского, слышал про Жукова". Казахстанец рассказал о своей карьере в Бельгии и играх с братом Компани
Фото: ФК "Патро"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Экс-форвард молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал свой дубль в третьем раунде Кубка Бельгии в составе "Патро Эйсден Масмехелен". Его команда выиграла со счетом 3:0 у "Стоке-Варфюзе".

Футболист родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. Он рассказал, когда с ним в последний раз связывались из сборной Казахстана и как одноклубники отзываются о Георгии Жукове.

Казахстанский футболист с детства играет в Бельгии: сделал дубль в дебютном матче, был одноклубником Компани и хочет в сборную

- Олег, поздравляю с дублем в составе новой команды! Какие эмоции испытали после того матча?

-  Спасибо! Я рад забить сразу дважды в первом официальном матче. Во время предсезонки на моем счету было десять голов. Тренерский штаб полностью доверяет мне, и теперь я должен оправдать это доверие. Забить сразу же в родных стенах и при своих болельщиках - это фантастика. Рад, что в первой официальной игре все прошло хорошо.

- Третий дивизион Бельгии - это высокий уровень? Можно сравнить с Нидерландами, где вы играли ранее?

- Третья лига оценивается в Бельгии как довольно высокая. В этой лиге играют профессионалы, и все команды хотят продвинуться дальше и расти в классе. Это связано и с тем, что во второй лиге всего восемь команд и очень сложно попасть в высший дивизион. Все матчи здесь проходят в быстром темпе, с большим количеством единоборств.

Я, конечно, могу сравнить эти игры с международными матчами, в которых участвовал. Это более закрытые игры, где важна каждая деталь. "Патро Эйсден" в прошлом году занял четвертое место. Теперь клуб планирует как минимум повторить этот результат.

- Наверняка ставите себе цель попасть в высший дивизион. Предложения уже были оттуда?

- Конечно, каждый футболист всегда хочет добиться максимума. Переход в "Патро Эйсден" - уже большой шаг вперед для меня. Так что я счастлив находиться здесь. Хочется проявить себя с наилучшей стороны.

В футболе все может развиваться быстро, и ты никогда не знаешь, где окажешься уже скоро. Но на данный момент у меня нет предложений из клубов высшей лиги. Сейчас я сосредоточен на играх за "Патро Эйсден".

- Вы играете только в линии нападения или еще на каких-то позициях?

- Да, сейчас я играю только нападающего в "Патро". В предыдущие годы меня иногда ставили на позицию "десятки" либо слева в полузащите. Сейчас я сосредоточен на позиции нападающего и на том, чтобы забивать как можно больше. Забивать голы и быть значимым игроком - лучшее чувство для футболиста.

- Ранее пересекались ли в Бельгии и Нидерландах с известными ныне игроками?

- Да, в "Роде" я несколько раз тренировался с первой командой. В таких случаях молодые футболисты смотрят на тех, с кем тренируются, чтобы научиться у них чему-то новому. Правда, известных футболистов, которых знают в Казахстане, там не очень много. Разве что в нашей команде выступает брат Венсана Компани Франсуа и в прошлом сезоне здесь играл Марвин Огунджими, бывший форвард сборной Бельгии и "Окжетпеса".

- За сборную Казахстана выступает выросший в Бельгии Георгий Жуков. Также ранее в этой стране жил другой казахстанец Магамед Парагульгов, как и вы, родившийся в Алматы. Сейчас за "Беерсхот" феерит Ян Вороговский, тоже алматинец. Когда-нибудь общались с этими игроками?  

- Нет, я сам никогда с ними не контактировал. Некоторые игроки, с которыми я когда-то играл, выступали с Жуковым. Поэтому я всегда слышу, что он хороший футболист. Месяц назад мы проводили товарищеский матч с "Беерсхотом" и Вороговским. Сыграли вничью 1:1, но, к сожалению, я не участвовал в этой игре, поэтому не смог пообщаться с ним.

- Вы пару лет назад вызывались в молодежную сборную Казахстана. Что помните из того сбора? Поддерживаете ли общение с кем-то из игроков?

- Это был очень красивый опыт, который я никогда не забуду. Тем более, что я сразу забил - 1:0, и мы выиграли матч у киевской "Оболони" на сборах в Турции. Очень гордился этим моментом. Конечно, еще и потому, что я когда-то надеялся получить вызов в сборную, однако не сильно рассчитывал на это.

Было очень приятно сыграть матч против молодежной сборной Азербайджана на "Астана Арене". Почувствовал себя по-настоящему футболистом, играющим за сборную своей родины. Пусть это были и не официальные поединки. Я не очень близко общаюсь с игроками той команды. Хотя на сборах всегда было весело. Однако продолжаю следить за некоторыми ребятами, и я рад, что многим удалось дебютировать за первую сборную. Это добавляет мне мотивации.

- Кто-нибудь звонил вам из тренерского штаба сборной Казахстана?

- Нет, со мной из персонала и тренерского штаба за последние два года никто не связывался. Продолжу делать все, чтобы развиваться дальше. В прошлый раз звонки из Казахстана были неожиданными, так что в глубине души любой на моем месте будет надеяться. Думаю, я только сейчас начинаю играть на том уровне, который они принимают во внимание.

- Начиная с 2018 года были ли у вас предложения от казахстанских клубов?

- Нет, приглашения от казахстанских команд ко мне не поступали. После двух УТС с молодежной сборной были менеджеры, которые запросили у меня некоторую информацию. Но ничего конкретного ни от одного клуба я не получал.

- Часто ли летаете в Казахстан? Есть ли родственники в нашей стране?

- Да, два года назад я ездил в Казахстан летом. У меня там до сих проживает немало родственников, потому что оба моих родителя тоже родились там. Родители моей мамы живут в Казахстане. Так что всегда приятно вернуться на родину. Летом в Казахстане очень комфортная температура, и мне нравится красивая природа. Я уже с нетерпением жду возможности вновь посетить Казахстан, когда пандемия пойдет на спад. Поскольку в Казахстане живут многие мои родственники, для меня было большой честью даже сыграть за молодежную сборную в товарищеских матчах.

Отметим, что на юношеском и молодежном уровнях он выступал в Бельгии за "Билзен", "Тонгерен" и "Льерс", а в Нидерландах - за "Масстрихт" и "Роду".

На взрослом уровне Чепрасов играл только в Бельгии - в третьей и любительской лигах за "Гел", "Веллен" и "Хаутвенн", за который выступал в минувшем сезоне. В 2018 году форвард провел три товарищеских матча за молодежную сборную Казахстана.

В апреле 23-летний Чепрасов перешел в "Патро", который выступает в третьем по значимости дивизионе Бельгии.

Фото: личный архив Олега Чепрасова (1), ФК "Патро" (2).

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Бельгия Жуков Георгий Вороговский Ян

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