Дуэль против кумира. Исламхан готов бросить вызов Хави и Касорле в азиатской Лиге чемпионов

Сегодня, 15 сентября, полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан будет противостоять бывшим звездам сборной Испании Хави и Санти Касорле в рамках матча группового этапа азиатской Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz представляет небольшое превью к игре "Аль-Айн" - "Аль-Садд".



"Аль-Садд" превосходит "Аль-Айн" по составу, но, безусловно, в первую очередь он привлекает фигурой главного тренера Хави.

"Аль-Садд" ударно стартовал во внутреннем чемпионате, одержав две победы с одинаковым счетом 5:1. Доминирующий футбол, построенный на контроле мяча от Хави, работает и приносит результат, в том числе в азиатской Лиге чемпионов.

"Аль-Садд" лидирует в группе, набрав четыре очка после двух матчей, у "Аль-Айна" пока ноль в графе набранные очки, поэтому команда Исламхана остро нуждается в победе в предстоящей встрече.



На предматчевой пресс-конференции Хави подчеркнул, что не сомневается в мотивации "Аль-Айна" и добавил, что у соперника много хороших иностранных игроков.







"Аль-Айн" подходит к этой игре без практики в официальных матчах (были лишь товарищеские). Главный тренер команды Педро Эмануэл видит в этом потенциальную проблему, но рассчитывает на мотивацию игроков.



Подписав новый контракт с Исламханом, "Аль-Айн" рассчитывает на казахстанца именно в качестве дирижера атак, человека, который будет связывать полузащиту и нападение. При этом атака "Аль-Айна" теперь выглядит еще более вариативно, в клуб пришел португальский вингер Уилсон Эдуарду, также команде удалось сохранить тоголезского бомбардира Лаба и бразильца Кайо Канедо.



Еще одна интрига матча - личное желание Исламхана сыграть против команды Хави. Бауыржан никогда не скрывал свои симпатии к "Барселоне", к ее стилю игры и к волшебному дуэту Хави - Иньеста. Да, это не противостояние с Хави лично на поле, но это дуэль против его интеллекта и тренерских идей, что тоже очень привлекает Исламхана.



Кроме того, серьезный испанский конкурент на поле у казахстанца все-таки будет. Санти Касорла совсем недавно перебрался в "Аль-Садд", но уже забивает голы удивительной красоты.



Именно матчи азиатской Лиги чемпионов могут как-то компенсировать в целом не самое захватывающее зрелище в виде чемпионата ОАЭ, где играет Исламхан. Поэтому предстоящий матч интересен во всех смыслах и будет любопытно увидеть, как в нем себя проявит капитан сборной Казахстана.



Игра "Аль-Айн"- "Аль-Садд" стартует в 21:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция матча будет доступна по следующей ссылке.



Фото: ФК "Аль-Садд"©