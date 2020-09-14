Месси или Роналду? Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Журнал Forbes
опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году.
Список возглавил форвард "Барселоны" Лионель Месси
. Годовой доход аргентинца оценивается в 126 миллионов долларов, из них 92 миллиона - зарплата в каталонском клубе.
Второе место в рейтинге занял нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду
. Португалец заработал 117 миллионов, из которых 70 миллионов - зарплата.
Тройку богатейших игроков замкнул форвард "Пари Сен-Жермена" Неймар
. Доход бразильца оценивается в 96 миллионов.
Также в десятку самых высокооплачиваемых футболистов попали:
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ, 42 миллиона долларов)
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", 37)
6. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 34)
7. Антуан Гризманн ("Барселона", 33)
8. Гарет Бэйл ("Реал", 29)
9. Роберт Левандовски ("Бавария", 28)
10. Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", 27)
Напомним, что Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил миллиард
долларов. За 17 лет карьеры он заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.