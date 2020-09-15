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Александр Меркель прокомментировал переход в новый клуб

Казахстанец подписал контракт по схеме "2+1".

Александр Меркель прокомментировал переход в новый клуб
Фото: ФК "Аль-Фейсали"
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель поделился впечатлениями от перехода в клуб "Аль-Фейсали" из Саудовской Аравии.

"Я счастлив быть здесь, в "Аль-Фейсали". Новая страна, новый вызов. Жду этого с нетерпением. Спасибо за теплый прием!" - написал Меркель в твиттере.

Официально о трансфере Меркеля "Аль-Фейсали" объявил 14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.



Последним клубом Меркеля был голландский "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".

Александр Меркель отказал "Астане" и решил последовать за Исламханом

С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.

 

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Метки:
Меркель Александр Сборная РК по футболу Саудовская Аравия

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