Ян Вороговский забил гол и помог "Беерсхоту" разгромить четырехкратного чемпиона Бельгии

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский забил первый гол в сезоне за бельгийский "Беерсхот", сообщает корреспондент Vesti.kz.



Вороговский отличился в домашнем матче пятого тура чемпионата Бельгии с "Генком". Причем казахстанец вышел на замену на 78-й минуте, а спустя пять минут забил в ворота соперника четвертый мяч.

Сам матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Беерсхота". В составе победителей дубль сделал Рафаэль Хольцхаузер (12-я минута и 63-я с пенальти), еще по разу забили Пьер Бурден (49-я) и Мариус Нубисси (91-я). У "Генка" отличились Пол Онуачу (19-я с пенальти) и Сирил Дессерс (76-я с пенальти). При этом "Генк" во втором тайме играл вдевятером после удалений Карлоса Куэсты (60-я минута) и Тео Бонгонды (68-я).







После пяти туров "Беерсхот" с 12 очками идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на три балла от лидирующего "Шарлеруа". "Генк" (четырехкратный чемпион Бельгии) идет 14-м с пятью очками.