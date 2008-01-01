Ян Вороговский забил гол и помог "Беерсхоту" разгромить четырехкратного чемпиона Бельгии

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский забил первый гол в сезоне за бельгийский "Беерсхот", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вороговский отличился в домашнем матче пятого тура чемпионата Бельгии с "Генком". Причем казахстанец вышел на замену на 78-й минуте, а спустя пять минут забил в ворота соперника четвертый мяч.
После пяти туров "Беерсхот" с 12 очками идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на три балла от лидирующего "Шарлеруа". "Генк" (четырехкратный чемпион Бельгии) идет 14-м с пятью очками.