Казахстанский футболист с детства играет в Бельгии: сделал дубль в дебютном матче, был одноклубником Компани и хочет в сборную

Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Олег Чепрасов
удачно дебютировал за бельгийский клуб "Патро Эйсден Масмехелен"
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23-летний игрок получил место в стартовом составе и оформил дубль
. Форвард забил два мяча в первом тайме в ворота "Стоке-Варфюзе" в матче третьего раунда Кубка Бельгии. Во втором тайме "Патро" заменил казахстанца, а Руна Ленертс установил окончательный счет - 3:0.
При этом свои бомбардирские навыки Чепрасов продемонстрировал еще в товарищеском матче в августе, когда забил пять мячей
в ворота "Борсем Спорт" (8:0). Для казахстанца то была вторая игра за новую команду. В предыдущей против "ХСВ Хук" (3:3) он появился на поле лишь на 55-й минуте и результативными действиями не отметился.
Как показало время, после пента-трика тренер доверил казахстанцу место в стартовом составе и не прогадал. Но вернемся немного назад.
В "Патро" Чепрасов перешел в апреле, подписав контракт сроком на два года. Клуб выступает в Первом аматорском дивизионе Бельгии (третья по рангу лига страны).
Казахстанец был в одной команде с младшим братом экс-футболиста "Манчестер сити" Венсана Компани
- Франсуа.
Тот перебрался в "Патро" в марте 2020 года на правах свободного агента, однако не проведя ни одного матча в июле Компани ушел из команды.
Свой переход в "Патро" Чепрасов объяснял тем, что клуб считается большим и ставит цели вернуться в высшую лигу.
Первый профи-контракт, постоянные переезды и знакомство с Жуковым
Чепрасов родом из Алматы, но возрасте двух лет переехал в Бельгию. В семилетнем возрасте начал заниматься футболом в школе клуба "Билзен" из одноименного города, где он проживал. Это 100 километров от Брюсселя и 20 километров от голландского Маастрихта. Через два года перешел в "Тонгерен", а еще три года спустя стал тренироваться в Голландии в "МВВ Маастрихт".
Однако случилось так, что этот клуб практически обанкротился, и Чепрасов был вынужден отправиться в новый, коим стал "Льерс". Однако из-за того, что команда базировалась далеко от его дома, он перебрался опять в Голландию - на этот раз в "Роду". В этом клубе тренировался и играл товарищеские матчи с первой командой (с 2015 по 2016 год). Как раз в тот период в основной команде "Роды" выступал другой казахстанец – Георгий Жуков
. По словам Чепрасова, он наслышан о Жукове, но лично с ним знаком не был и не пересекался.
В 2016 году Чепрасов подписал первый профессиональный контракт с клубом второго дивизиона бельгийского чемпионата "Гел". В команде выступал с 2016 по 2017 год, но не получал много игрового времени, хотя сумел отметиться 20 мячами за дубль.
Позже в поисках игровой практикой перешел в "Веллен" из третьего дивизиона чемпионата Бельгии. Первые десять матчей Чепрасов просидел на скамейке запасных и выходил только на последние минуты, так как в составе была высокая конкуренция.
Затем футболист ушел в клуб того же дивизиона "Хаутвенне", за который в прошлом сезоне забил 15 мячей и привлек внимание скаутов "Патро".
Мечтает о сборной и не против продолжить карьеру в Казахстане
После подписания первого профессионального контракт Чепрасов заявил о готовности и желании играть за Казахстан. Спустя два года он получил приглашение в молодежную сборную. В контрольном поединке с командой "Оболонь-Бровар", выступающей в первой лиге чемпионата Украины, завершившемся минимальной победой казахстанской "молодежки", единственным забитым мячом отметился новоиспеченный форвард.
Затем последовал второй вызов в "молодежку": Чепрасов сыграл против Азербайджана (1:1). После игры форвард признался, что если ему поступит предложение, то он согласится играть за Казахстана. Но пока его не последовало. Сейчас же форвард сосредоточен на том, чтобы получить образование (учится в университете), а после открыт к предложениями из Казахстана.
По словам Чепрасова, его семья далека от футбола. Отец работает в компании, которая занимается поставками обуви, а мама - косметолог. При этом после переезда в Бельгию футболист приезжал в Казахстан, где у него живут бабушка и дедушка.
Чепрасов немного говорит по-русски и понимает по-английски, но в основном общается на голландском и французском. По-казахски форвард не говорит, возможно, переезд в Казахстан изменит ситуацию, а пока он успешно дебютировал за бельгийский клуб.
Фото: ФК "Патро"