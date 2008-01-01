Александр Меркель перешел в новый клуб. Известны детали контракта

Ранее совался трансфер казахстанца в РПЛ.

Фото из facebook Меркеля.
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Сегодня 08:50
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель перешел в клуб "Аль-Фейсали" из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний хавбек успешно прошел медосмотр и подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.



Отметим, что Меркель мог продолжить карьеру в России. Игрок был близок к переходу в "Сочи", однако южане сделали выбор в пользу бывшего полузащитника "Динамо" Артура Юсупова. Причина - финансовые условия контракта.










Фото: ФК "Аль-Фейсали" 

Последним клубом Меркеля был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".

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С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 08:50
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