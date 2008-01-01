Казахстанский футболист оформил дубль в дебютном матче за бельгийский клуб

И помог команде одержать победу.

Фото: ФК "Патро"
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Сегодня 08:02
Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов дебютировал за бельгийский клуб "Патро Эйсден Масмехелен", сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний форвард вышел в стартовом составе в матче третьего раунде Кубка Бельгии против "Стоке-Варфюзе" и оформил дубль. Чепрасов отличился на десятой и 45-й минутах, после чего был заменен на 76-й минуте. На 82-й минуте Руна Ленертс забил третий мяч и установил окончательный счет - 3:0 в пользу "Патро".



О переходе Чепрасова бельгийский клуб объявил в апреле. "Патро" выступает в третьей по силе лиге страны. В августа в товарищеском матче Чепрасов оформил пента-трик за новый клуб.

Чепрасов родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. На юношеском и молодежном уровнях он выступал в Бельгии за "Билзен", "Тонгерен" и "Льерс", а в Нидерландах - за "Маастрихт" и "Роду".

На взрослом уровне Чепрасов играл только в Бельгии - в третьей и любительской лигах за "Гел", "Веллен" и "Хаутвенн", за который выступал в минувшем сезоне. В 2018 году форвард провел три товарищеских матча за молодежную сборную Казахстана.
Метки:
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 08:02
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