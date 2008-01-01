Стало известно, в какой клуб из Кипра переходит кандидат в сборную Казахстана по футболу

Недавно он покинул стан участника Лиги Европы из Казахстана.

Фото: instagram.com/maga.prg
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Сегодня 17:47

Бывший полузащитник "Кайсара" Магомед Парагульгов в ближайшие дни подпишет контракт с клубом "Эрмис" из Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний футболист недавно покинул стан участника второго квалификационного раунда Лиги Европы. Парагульгов вылетел на Кипр, чтобы подписать соглашение с клубом высшего дивизиона.

"Эрмис" представляет город Арадипу и был образован в 1958 году. По итогам прошедшего сезона пробился в высший дивизион чемпионата Кипра. В 2014 году играл в финале Кубка. Также в том году "Эрмис" завоевал Суперкубок Кипра и выступал в квалификации Лиги Европы.

Парагульгов минувшей зимой перешел из "Иртыша" в "Кайсар", однако не смог завоевать место в стартовом составе. В 2018 году провел два матча за сборную Казахстана. 

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Кипр Казахстанцы за границей Кайсар ФК Сборная РК по футболу
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 17:47
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