"Звала команда, выигравшая потом Кубок". Экс-игрок "Кайрата" о просмотре в клубе РПЛ и голе в ворота чемпиона Армении

Ербол Каиров

Казахстанский защитник армянского клуба "Лори" Тимур Рудосельский в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своем первом голе в дебютной игре, а также вспомнил свой просмотр в российском "Тамбове".

- Тимур, какие эмоции испытал после дебютного гола в ворота "Арарата-Армении"?

- Рад забить в новом для себя чемпионате, в дебютной игре. Хочу продолжать в том же духе. Конечно, это круто - забивать. Эмоции зашкаливают, ведь мы играли против чемпионов Армении. Мы ведь "темная лошадка" этого чемпионата, нас никто не знал и тут мы выигрываем у сильного клуба. Никто не ожидал. Команда испытала настоящий кайф после победы.

- Правда, что "Лори" давно следил за тобой и зимой вы вели переговоры?

- В зимнее межсезонье я вел переговоры с "Ноа", недавним соперником "Кайрата" по квалификации Лиги Европы. Когда я находился в Беларуси, генеральный директор этого клуба звонил мне и пригласил в свою команду. Высылал на подпись несколько версий контракта, где были прописаны различные бонусы. В "Ноа" сказали, что ставится конкретная задача - попасть в еврокубки. В итоге команда завоевала Кубок страны. А я, в свою очередь, решил продолжить карьеру в Беларуси. К сожалению, по ряду причин остаться там не смог. Однако ни о чем я не жалею. Рад, что приехал в "Лори" и представляю свою страну в новом чемпионате.

- Что из себя представляет твой новый клуб? Какая там инфраструктура? Какие условия?

- Новый клуб полностью оправдывает понятие "новый". Команда собрана с чистого листа. Из прошлогоднего сезона в "Лори" осталось только человек пять. Что касается инфраструктуры, то проживаем мы в отеле. Нас забирает на тренировки и увозит обратно клубный автобус. На тренировочной базе имеются три натуральных поля и одно искусственное. Все достаточно хорошего качества.

- Есть ли игроки в "Лори", которые были бы, на твой взгляд, ведущими в КПЛ?

- Тяжелый вопрос. Чемпионат только стартовал. Еще не все лучшие качества мои одноклубники успели проявить. Я думаю, что мы будем только прибавлять и прогрессировать.

- Буквально позавчера в этой стране ввели карантин до 11 января будущего года. Планируешь ли перевезти свою семью? Или это будет проблематично?

- От вас узнаю эту новость. Конечно, хочу перевезти семью, снять здесь квартиру. Ведь футболисту очень важно, чтобы семья находилась рядом. Теперь буду узнавать, как это сделать и возможен ли их переезд.

- Армения - это трамплин для тебя?

- Всегда ставил для себя цель - играть в зарубежном чемпионате. Хочу расти в профессиональном плане, и чемпионат Армении, я думаю, даст мне многое. Здесь есть хорошие футболисты, качественные легионеры. Поэтому я уверен, что новый этап в карьере пойдет мне на пользу.

- Ты был на просмотре в "Тамбове". Расскажи об этом немного подробней. Видно, что это топ-уровень в сравнении с Казахстаном?

- Сам чемпионат, конечно, сильней, чем КПЛ. Однако тренировки и уровень игры в "Тамбове" - здесь ничего сверхъестественного. Да, есть некоторые футболисты, которые выделяются, однако это не выше чемпионата Казахстана. До этого я находился в "Кайсаре" и замечу, что уровень организации тренировочного процесса в кызылординском клубе и сами футболисты не уступают команде РПЛ.

- "Кайсар" легко отпустил тебя в Россию?

- Да. Я поговорил с директором клуба и главным тренером, которые пожелали мне успехов. Они знали, чего я хочу, и дали возможность попробовать себя в другом чемпионате.

- В будущем наверняка хотел бы вновь уехать в Россию. Что скажешь о трансферах Куата, Зайнутдинова и Быстрова?

- Конечно, нужно ставить цели - уехать в РПЛ. Это сильный чемпионат. Нужно ехать туда и доказывать свою состоятельность, как это делают Куат, Зайнутдинов и Быстров. В Россию вполне реально попасть, если ты работаешь на все сто процентов. Сейчас мои мысли полностью сосредоточены на "Лори". Хочу играть в основном составе, помогать своему клубу добиваться успехов. Хочется попасть и в национальную сборную. Это моя цель, и я знаю, как ее добиться.

Фото: ФК "Лори"©