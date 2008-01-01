Обидчик "Ордабасы" по Лиге Европы пропустил гол с центра поля и лишился победы

Полузащитник бухарестского "Динамо" Борха Валье
забил гол со своей половины поля в дебютном матче за клуб.
Испанец отличился в третьем туре чемпионата Румынии с "Ботошани"
. Валье, получив пас в центральном круге, увидел, что голкипер гостей далеко вышел из ворот, и точным ударом отправил мяч в сетку.
Благодаря этому голу на 71-й минуте "Динамо" сравняло счет. Сам матч в итоге завершился вничью 1:1.
Валье присоединился к румынскому клубу накануне. Ранее испанец выступал за "Депортиво" (с 2016 по 2020 год). Также он играл за "Овьедо", "Оренсе" и "Понферрадины".
После этой игры "Динамо" расположилось на 11-м месте, набрав два очка. "Ботошани" (7) сохранил лидерство.
Напомним, в августе "Ботошани" выбил "Ордабасы"
из Лиги Европы
, победив в гостевом матче первого квалификационного раунда со счетом 2:1.