Обидчик "Ордабасы" по Лиге Европы пропустил гол с центра поля и лишился победы

Забил дебютант.

Фото: digisport.ro
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Сегодня 16:10
Полузащитник бухарестского "Динамо" Борха Валье забил гол со своей половины поля в дебютном матче за клуб.

Испанец отличился в третьем туре чемпионата Румынии с "Ботошани". Валье, получив  пас в центральном круге, увидел, что голкипер гостей далеко вышел из ворот, и точным ударом отправил мяч в сетку.

Благодаря этому голу на 71-й минуте "Динамо" сравняло счет. Сам матч в итоге завершился вничью 1:1.



Валье присоединился к румынскому клубу накануне. Ранее испанец выступал за "Депортиво" (с 2016 по 2020 год). Также он играл за "Овьедо", "Оренсе" и "Понферрадины".

После этой игры "Динамо" расположилось на 11-м месте, набрав два очка. "Ботошани" (7) сохранил лидерство.

Напомним, в августе "Ботошани" выбил "Ордабасы" из Лиги Европы, победив в гостевом матче первого квалификационного раунда со счетом 2:1.
Метки:
Румыния Футбол
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 16:10
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