Воспитанник "Кайрата" в дебютном матче забил гол и принес победу над чемпионом Армении

Казахстанский футболист Тимур Рудосельский
дебютировал за армянский клуб "Лори"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В выездном матче четвертого тура "Лори" победил действующего чемпиона "Арарат-Армению"
- 2:1. У победителей отличились Рудосельский (41-я минута) и Наор Абуди (63-я). У проигравших один мяч с пенальти отыграл Юсуф Отубанджо (90+5-я).
Рудосельский стал
игроком "Лори" 21 августа.
25-летний казахстанец весной подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако трансфер в итоге сорвался
из-за карантина и закрытия границ. До этого защитник тренировался на сборах в Турции в составе "Актобе" из первой лиги.
Карьеру Рудосельский начинал в родном "Кайрате", за главную команду которого играл с 2014 по 2017 год. Сезон-2018 начинал в "Жетысу", а затем перебрался в Израиль, где выступал во второй по силе лиге за "Хапоэль" из Петах-Тиквы. Предыдущий сезон защитник провел в "Окжетпесе", за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.
В прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.