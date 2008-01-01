Воспитанник "Кайрата" в дебютном матче забил гол и принес победу над чемпионом Армении

Всего было забито три гола.

Тимур Рудосельский. Фото: ФК "Кайрат"©
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Вчера 23:54
Казахстанский футболист Тимур Рудосельский дебютировал за армянский клуб "Лори", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В выездном матче четвертого тура "Лори" победил действующего чемпиона "Арарат-Армению" - 2:1. У победителей отличились Рудосельский (41-я минута) и Наор Абуди (63-я). У проигравших один мяч с пенальти отыграл Юсуф Отубанджо (90+5-я).

Рудосельский стал игроком "Лори" 21 августа.

25-летний казахстанец весной подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако трансфер в итоге сорвался из-за карантина и закрытия границ. До этого защитник тренировался на сборах в Турции в составе "Актобе" из первой лиги.

Карьеру Рудосельский начинал в родном "Кайрате", за главную команду которого играл с 2014 по 2017 год. Сезон-2018 начинал в "Жетысу", а затем перебрался в Израиль, где выступал во второй по силе лиге за "Хапоэль" из Петах-Тиквы. Предыдущий сезон защитник провел в "Окжетпесе", за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.

В прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Метки:
Футбол Рудосельский Тимур Армения Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 23:54
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