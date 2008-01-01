ALMA TV и Setanta открывают осенний спортивный сезон

Спорт в 2020 году выходит из затянувшейся спячки, связанной с пандемией, и сентябрь обещает быть жарким на спортивные события. ALMA TV и Setanta предлагает своим зрителям целую россыпь эксклюзивных трансляций, которые не дадут вам заскучать осенью.

Футбол

Футбольный сезон 20/21 на телеканалах, ALMA TV, представлен пятью основными европейсками лигами, среди которых английская премьер лига, испанская Ли Лига, итальянская Сериа А, немецкая Бундеслига, французская Лига 1 и российская Премьер-лига.

Сумеет ли Ливерпуль отстоять в этом году свой титул? С каким настроением будет играть Лионель Месси, не покинувший "Барселону" в этом году? Кто составит конкуренцию "Ювентусу"? Продолжит ли "Бавария" свою победную серию во всех турнирах? Прервет ли кто-нибудь гегемонию ПСЖ в Лиге 1? Сумеет ли "Зенит" стать 7-микратным победителем лиги и еще на один шаг приблизиться по этому показателю к "Спартаку"? На эти, и многие другие вопросы ответит новый футбольный сезон.

Другие спортивные состязания

Но не футболом единым интересен спорт. ALMA TV и Setanta покажет спортивные события на любой вкус. Для любителей баскетбола мы покажем игры плей-офф NBA. Мы уже видели здесь подвиги молодых звезд, вырванные победы на последних секундах, а победителя в этом году предсказать невозможно. То ли еще будет!

Первый раунд плей-офф НХЛ стартовал 11 августа. Теперь каждый матч имеет значение. Проходных встреч, как на групповом турнире, не будет. Самоотдача, рубка на высочайших скоростях, кровь, пот и выбитые зубы. Все самое интересное в самом разгаре.

Для самых искушенных зрителей мы продолжим трансляции Формулы 1, а для любителей тенниса продолжается ATP-сезон 2020 года.

Спорт с ALMA TV

Смотрите телканал Setanta Спорт 1, Setanta Qazaqstan, Сетанта Спорт 1 HD, QSPORT во всех цифровых пакетах кабельного, спутникового и интернет телевидения ALMA TV.

А если вы хотите смотреть только спорт, то всего за 720 тенге в месяц можно подключить TV BOX СуперСпорт и наслаждаться долгожданными трансляциями в прямом эфире на ТВ, смартфоне или планшете.

И последнее - став абонентом ALMA TV, можно будет принять участие в конкурсе от Setanta на розыгрыш ценных призов. За анонсами следите в наших социальных сетях.

По вопросам подключения, пожалуйста, обращайтесь в контакт-центр:

• Через телеграмм-бот: https://telegram.me/almatv_bot.

• Либо позвонив по телефонам +7 (727) 3000 501, +7 (771) 3000 502.