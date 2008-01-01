В Польше вратарь встал в стенку во время штрафного удара

Тактика принесла плоды.

Кадр с видео

Необычный эпизод произошел в матче второго тура третьего дивизиона чемпионата Польши между клубами "Блакитни" (Старград) и "Вигры" (Сувалки).



Футболисты гостей продемонстрировали необычную тактику во время штрафного удара в исполнении соперника. Голкипер "Вигры" Йероним Зох занял место в стенке вместе с двумя одноклубниками, а другие игроки расположились у ворот.



Что примечательно, такая тактика принесла результат: игрок "Блакитни" не забил - защитник на линии отбил мяч головой.





Тем не менее "Вигра" уступила со счетом 0:1, пропустив гол в конце первого тайма.



"Блакитни", набрав три очка, занимает десятое место в турнирной таблице третьего польского дивизиона. "Вигра" (3) идет на 13-м.