В Польше вратарь встал в стенку во время штрафного удара

Необычный эпизод произошел в матче второго тура третьего дивизиона чемпионата Польши между клубами "Блакитни"
(Старград) и "Вигры"
(Сувалки).
Футболисты гостей продемонстрировали необычную тактику во время штрафного удара в исполнении соперника. Голкипер "Вигры" Йероним Зох
занял место в стенке вместе с двумя одноклубниками, а другие игроки расположились у ворот.
Что примечательно, такая тактика принесла результат: игрок "Блакитни" не забил - защитник на линии отбил мяч головой.
Тем не менее "Вигра" уступила со счетом 0:1, пропустив гол в конце первого тайма.
"Блакитни", набрав три очка, занимает десятое место в турнирной таблице третьего польского дивизиона. "Вигра" (3) идет на 13-м.