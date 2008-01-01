Названы лучшие футболисты в мире после Месси и Роналду

Они играют в одном клубе.

Фото: Harold Cunningham/ UEFA
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Сегодня 17:15
Спортивный директор "Пари Сен-Жермена" Леонардо считает нападающих французского клуба Килиана Мбаппе и Неймара лучшими футболистами в мире после Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионеля Месси ("Барселона").

"Мы хотим продолжать работать с Неймаром и Мбаппе. Это ясно для всех. Иметь двух таких игроков в одной команде - это здорово. Месси и Роналду были каждый в своем собственном клубе. У нас есть два лучших футболиста в мире после Месси и Роналду", - приводит слова Леонардо Goal.соm.

Назван будущий лидер футбола после ухода Роналду и Месси

По итогам прошлого сезона ПСЖ стал чемпионом Франции. Также парижане выиграли Кубок Франции и Кубок лиги.

В Лиге чемпионов ПСЖ дошел до финала, где проиграл мюнхенской "Баварии" со счетом 0:1.
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Месси Лионель Роналду Криштиану Барселона Ювентус ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 17:15
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