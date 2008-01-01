Названы лучшие футболисты в мире после Месси и Роналду

Спортивный директор "Пари Сен-Жермена" Леонардо считает нападающих французского клуба Килиана Мбаппе
и Неймара
лучшими футболистами в мире после Криштиану Роналду
("Ювентус") и Лионеля Месси
("Барселона").
"Мы хотим продолжать работать с Неймаром и Мбаппе. Это ясно для всех. Иметь двух таких игроков в одной команде - это здорово. Месси и Роналду были каждый в своем собственном клубе. У нас есть два лучших футболиста в мире после Месси и Роналду", - приводит слова Леонардо Goal.соm
.
Назван будущий лидер футбола после ухода Роналду и Месси
По итогам прошлого сезона ПСЖ стал чемпионом Франции. Также парижане выиграли Кубок Франции и Кубок лиги.
В Лиге чемпионов ПСЖ дошел до финала, где проиграл мюнхенской "Баварии" со счетом 0:1.