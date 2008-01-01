Жуков подписал новый контракт с польской командой

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков продлил контракт с краковской "Вислой", сообщается на официальном сайте польской команды.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года.

Напомним, в краковскую команду Жуков перешел в начале года. В прошлом сезоне он успел провести 13 игр.

В этом сезоне он провел три матча за свой клуб: два матча - в чемпионате, причем оба с первых минут, а еще один в Кубке Польши, где его команда вылетела после поражения со счетом 1:2 от "Островца" из четвертой лиги.

Стоит отметить, что 25-летний полузащитник остался в резервном списке сборной Казахстана на стартовые матчи Лиги наций 2020/21 с Литвой и Беларусью.