Григорчук после ухода из "Астаны" нашел новый клуб

Бывший тренер "Астаны"
украинский специалист Роман Григорчук
в ближайшее время возглавит солигорский "Шахтер",
сообщает "Трибуна
".
В конце августа "горняков" покинул Юрий Вернидуб. Клуб сообщил, что тренер ушел "по семейным обстоятельствам".
Последним местом работы 55-летнего Григорчука была "Астана", которую он покинул
в январе 2020 года.
В столичном клубе украинец работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне "Астана" под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.