Григорчук после ухода из "Астаны" нашел новый клуб

Тренер выводил столичный клуб в группу Лиги Европы.

Роман Григорчук. Фото: ФК "Астана"
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Сегодня 20:33
Бывший тренер "Астаны" украинский специалист Роман Григорчук в ближайшее время возглавит солигорский "Шахтер", сообщает "Трибуна".

В конце августа "горняков" покинул Юрий Вернидуб. Клуб сообщил, что тренер ушел "по семейным обстоятельствам".

Последним местом работы 55-летнего Григорчука была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года.

В столичном клубе украинец работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне "Астана" под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.
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Григорчук Роман Астана ФК Беларусь
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 20:33
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