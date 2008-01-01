Лучший бомбардир в истории "Астаны" перешел из испанского в немецкий клуб

Бывший футболист "Астаны" Патрик Твумаси перешел из "Алавеса" в немецкий "Ганновер", сообщается на сайте испанского клуба.

26-летний ганский нападающий будет выступать за команду второй немецкой бундеслиги на постоянной основе. Как сообщается на сайте "Ганновера", Твумаси подписал контракт сроком до лета 2023 года.

Твумаси перешел в "Алавес" в 2018 году из "Астаны". В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за турецкий "Газиантеп".

За "Астану" ганский форвард провел 171 матч, забил 69 мячей и отдал 27 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. В составе северян он выиграл четыре чемпионства, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.