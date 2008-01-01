"Из форварда - в шаманы". Экс-футболист "Челси" и ПСЖ изменился до неузнаваемости

Бывший футболист лондонского "Челси"
и французского ПСЖ Матея Кежман
сильно изменился внешне - отрастил длинную бороду и бакенбарды, сообщает Eurosport
.
"Из форварда - в шаманы", - говорится в подписи к снимку, который был опубликован в твиттер-аккаунте Serbian Football.
41-летний Кежман в свое время также выступал за нидерландский ПСВ, мадридский "Атлетико", турецкий "Фенербахче", питерский "Зенит" и ряд других команд. Последним его клубом был "Саут Чайна" из Гонконга.
За сборную Сербии и Черногории провел 49 матчей, в которых забил 17 мячей.