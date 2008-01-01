"Из форварда - в шаманы". Экс-футболист "Челси" и ПСЖ изменился до неузнаваемости

Последним его местом работы был клуб из Гонконга.

Матея Кежман. Фото: chelseablues.ru©
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Сегодня 10:49
Бывший футболист лондонского "Челси" и французского ПСЖ Матея Кежман сильно изменился внешне - отрастил длинную бороду и бакенбарды, сообщает Eurosport.

"Из форварда - в шаманы", - говорится в подписи к снимку, который был опубликован в твиттер-аккаунте Serbian Football. 41-летний Кежман в свое время также выступал за нидерландский ПСВ, мадридский "Атлетико", турецкий "Фенербахче", питерский "Зенит" и ряд других команд. Последним его клубом был "Саут Чайна" из Гонконга. 

За сборную Сербии и Черногории провел 49 матчей, в которых забил 17 мячей.
Метки:
Футбол Челси Зенит ПСЖ Атлетико Мадрид Сербия АПЛ
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 10:49
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