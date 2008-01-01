Команда Хави откроет новый 40-тысячный стадион в Катаре для ЧМ-2022

Матч открытия сезона катарской лиги между клубами "Аль-Харитият" и "Аль-Садд" станет первой официальной игрой на стадионе "Эдьюкейшн Сити", который примет матчи чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщается в релизе организаторов.

Встреча "Аль-Харитията" и "Аль-Садда", который возглавляет бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави, состоится 3 сентября и начнется в 21:15 по времени Нур-Султана.

"Проведение матчей национальной лиги Катара и других игр на новом стадионе - прекрасная возможность протестировать и оценить его операционную готовность, чтобы убедиться, что мы выполним все, что обещали болельщикам и игрокам и всем участникам чемпионата мира", - сказал генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Нассер Аль-Хатер.

"Постепенное и безопасное возвращение болельщиков на стадионы по всему миру является истинным свидетельством нашей устойчивости как общества, а также следствием огромной работы, проделанной медицинскими работниками в Катаре и за его пределами. Мы очень рады отметить возвращение футбола в Катаре на нашем новом стадионе и дать болельщикам и игрокам возможность почувствовать атмосферу предстоящего чемпионата мира и его наследия", - заявил генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль-Тавади.

"Эдьюкейшн Сити" вмещает 40 тысяч зрителей и примет матчи групповой стадии, 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира. Арена расположена в центре научного и образовательного кластера Катара и окружена ведущими университетами, учебными заведениями, а также различными рекреационными зонами.

Сезон-2020/21 национальной лиги Катара стартует 3 сентября. Болельщики смогут посещать игры в соответствии со специальным регламентом снятия ограничений, введенных ранее в связи с пандемией.

Чемпионат мира пройдет в Катаре c 21 ноября по 18 декабря 2022 года, турнир впервые пройдет на Ближнем Востоке.