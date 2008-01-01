Казахстанец после скандала с тренером нашел новый клуб в Латвии

Казахстанский форвард Самат Сарсенов перешел в латвийский "Спартак", передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает клуб, 24-летний казахстанец перешел в клуб свободным агентом.

Напомним, последним клубом Сарсенова была латвийская "Валмиера", где казахстанец был исключен из состава после того, как он и еще 23 футболиста клуба написали швейцарскому владельцу клуба письмо с просьбой об отставке главного тренера клуба Тамаза Пертии и вице-президента Улдиса Пуцитиса. Позже наставник "Валмиеры" прокомментировал претензии футболистов.

Сарсенов перешел в "Валмиеру" в феврале из "Кайрата". В девяти матчах он забил два гола. В КПЛ он выступал за "Кайрат" и "Тараз". Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета "Оренбурга", играл за молодежную сборную Казахстана.

Его новый клуб располагается на пятой строчке в чемпионате Латвии. Лидеру команда уступает 19 очков.