"Беерсхот" с Вороговским в стартовом составе потерял лидерство в чемпионате Бельгии

Казахстанец отметился в протоколе.

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Сегодня 21:54
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский сыграл за "Беерсхот" в домашнем матче чемпионата Бельгии с льежским "Стандардом", передает корреспондент Vesti.kz

Встреча четвертого тура завершилась со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы уругвайского форварда Фелипе Авенатти на 32-й минуте, экс-хавбека сборной Бельгии Макса Лестьенна на 83-й и нападающего Мамаду Уларе на 83-й. 

Набрав 10 очков, "Стандард" возглавил турнирную таблицу, а "Беерсхот", у которого девять баллов, опустился с первого на третье место. Вторым за счет разницы мячей идет "Шарлеруа", сыгравший на матч меньше. 

В прошедшей игре Вороговский вышел в старте и провел все 90 минут, а на 80-й получил желтую карточку. На счету 24-летнего казахстанца теперь три матча в сезоне. 

Теперь Вороговский отправится в расположение сборной, которая завтра, 31 августа, соберется в Талгаре для подготовки к матчам Лиги наций против Литвы и Беларуси в сентябре. 
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Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 21:54
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