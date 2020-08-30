"Беерсхот" с Вороговским в стартовом составе потерял лидерство в чемпионате Бельгии

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
сыграл за "Беерсхот
" в домашнем матче чемпионата Бельгии с льежским "Стандардом
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча четвертого тура завершилась со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы уругвайского форварда Фелипе Авенатти
на 32-й минуте, экс-хавбека сборной Бельгии Макса Лестьенна
на 83-й и нападающего Мамаду Уларе
на 83-й.
Набрав 10 очков, "Стандард" возглавил турнирную таблицу, а "Беерсхот", у которого девять баллов, опустился с первого на третье место. Вторым за счет разницы мячей идет "Шарлеруа", сыгравший на матч меньше.
В прошедшей игре Вороговский вышел в старте и провел все 90 минут, а на 80-й получил желтую карточку. На счету 24-летнего казахстанца теперь три матча в сезоне.
Теперь Вороговский отправится
в расположение сборной, которая завтра, 31 августа, соберется в Талгаре для подготовки к матчам Лиги наций против Литвы и Беларуси в сентябре.
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