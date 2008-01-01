"Висла" с Жуковым в составе потерпела первое поражение в новом сезоне чемпионата Польши

Краковская "Висла", за которую выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, потерпела первое поражение в новом сезоне чемпионата Польши, передает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго тура экстраклассы команда принимала "Шленск" и уступила со счетом 1:3, отметившись также автоголом.

Жуков вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте.

Напомним, в первом туре "Висла" сыграла вничью с "Ягеллонией". Следующий матч команда проведет 13 сентября против клуба "Погонь".

В краковскую команду Жуков перешел в начале года. В прошлом сезоне он успел провести 13 игр.