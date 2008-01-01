Нападающий "Астаны" провел первый официальный матч за новый клуб

Нидерландский НЕК
(Неймеген), за который выступает футболист "Астаны"
и сборной Кюрасао Рангело Янга
, потерпел поражение в первом туре эрстедивизи (второй по значимости дивизион), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На выезде НЕК проиграл "Камбуру"
- 0:2. Отличились Свен Ньювпорт (50-я минута) и Роберт Мюхрен (75-я, пенальти).
Янга вышел в стартовом составе и отыграл без замен.
Благодаря этой победе "Камбур", набрав три очка, вышел на первое место в турнирной таблице, тогда как НЕК расположился на последней, 20-й строчке.
Напомним, что НЕК арендовал
Янгу на один год. Первую часть 2020 года форвард также на правах аренды провел в "Лугано". В составе швейцарского клуба сыграл 13 матчей.
Контракт Янги с "Астаной", куда он пришел в 2018-м, действует до лета 2022 года.