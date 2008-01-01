Нападающий "Астаны" провел первый официальный матч за новый клуб

Ранее он играл в Швейцарии.

Фото: ФК НЕК©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
1
Сегодня 07:41
Нидерландский НЕК (Неймеген), за который выступает футболист "Астаны" и сборной Кюрасао Рангело Янга, потерпел поражение в первом туре эрстедивизи (второй по значимости дивизион), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На выезде НЕК проиграл "Камбуру" - 0:2. Отличились Свен Ньювпорт (50-я минута) и Роберт Мюхрен (75-я, пенальти).
Янга вышел в стартовом составе и отыграл без замен.

Благодаря этой победе "Камбур", набрав три очка, вышел на первое место в турнирной таблице, тогда как НЕК расположился на последней, 20-й строчке.

Напомним, что НЕК арендовал Янгу на один год. Первую часть 2020 года форвард также на правах аренды провел в "Лугано". В составе швейцарского клуба сыграл 13 матчей.

Контракт Янги с "Астаной", куда он пришел в 2018-м, действует до лета 2022 года.
Метки:
Футбол Нидерланды Астана ФК
Футбол Мировой футбол
1
Сегодня 07:41
© 2008 - 2020 ТОО «EML»