Исламхан провел второй матч за "Аль-Айн" на турнире в Абу-Даби

Клуб готовится к чемпионату.

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Сегодня 23:34
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан сыграл за "Аль-Айн" из ОАЭ во втором матче на турнире в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его команда уступила "Бани Яс" - 0:1, пропустив на 32-й минуте. Прошедший матч Исламхан начал на скамейке запасных и отыграл полностью второй тайм. 

В первом матче на турнире в Абу-Даби Исламхан выходил в старте, а "Аль-Айн" победил "Аль-Дафру" - 1:0. В заключительной игре его клуб 28 августа в 21:30 по времени Нур-Султана встретится с "Аль-Вахдой". 

В "Аль-Айн" Исламхан перешел 31 января. До приостановки сезона казахстанец успел провести десять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

31 июля Исламхан продлил контракт с "Аль-Айном" на три года. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.
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Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу ОАЭ Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 23:34
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