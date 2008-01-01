Исламхан провел второй матч за "Аль-Айн" на турнире в Абу-Даби

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
сыграл за "Аль-Айн
" из ОАЭ во втором матче на турнире в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Его команда уступила "Бани Яс
" - 0:1, пропустив на 32-й минуте. Прошедший матч Исламхан начал на скамейке запасных и отыграл полностью второй тайм.
В первом матче на турнире в Абу-Даби Исламхан выходил в старте, а "Аль-Айн" победил
"Аль-Дафру" - 1:0. В заключительной игре его клуб 28 августа в 21:30 по времени Нур-Султана встретится с "Аль-Вахдой".
В "Аль-Айн" Исламхан перешел 31 января. До приостановки сезона казахстанец успел провести десять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
31 июля Исламхан продлил
контракт с "Аль-Айном" на три года. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.