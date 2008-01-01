Казахстанский футболист сменил клуб в Сербии

Он впервые уехал за границу.

Изат Кульжанов. Фото: ФК "Иртыш"©
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Сегодня 16:54
Казахстанский полузащитник Изат Кульжанов сменил клуб в первой лиге Сербии, сообщает Transfermarkt

В июле Кульжанов перешел в "Раднички" из Пирота, но в итоге в предстоящем сезоне будет играть за "Раднички 1923". Команду из Крагуеваца возглавляет Александр Липта, который ранее работал ассистентом главного тренера "Иртыша". 

В первой лиге Сербии прошло два тура. На данный момент "Раднички 1923" имеют три очка и идут третьими, опережая три команды по разнице мячей. В заявку на сезон Кульжанов пока не внесен. 

18-летний Кульжанов - воспитанник "Иртыша", но за главную команду павлодарцев не успел дебютировать. В прошлом сезоне он выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах. 

Ранее в Сербии выступали два казахстанца, которые играли за клубы из суперлиги и после возвращения на родину доросли до сборной. В 2014 году четыре матча за "Раднички Ниш" провел форвард Бауыржан Турысбек, а в 2015-м Максим Федин выходил в шести турах за "Спартак Суботица". 
Метки:
Кульжанов Изат Иртыш ФК Казахстанцы за границей Сербия
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 16:54
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