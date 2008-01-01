Казахстанский футболист сменил клуб в Сербии

Казахстанский полузащитник Изат Кульжанов
сменил клуб в первой лиге Сербии, сообщает Transfermarkt
.
В июле Кульжанов перешел
в "Раднички" из Пирота, но в итоге в предстоящем сезоне будет играть за "Раднички 1923". Команду из Крагуеваца возглавляет Александр Липта
, который ранее работал ассистентом главного тренера "Иртыша".
В первой лиге Сербии прошло два тура. На данный момент "Раднички 1923" имеют три очка и идут третьими, опережая три команды по разнице мячей. В заявку на сезон Кульжанов пока не внесен.
18-летний Кульжанов - воспитанник "Иртыша
", но за главную команду павлодарцев не успел дебютировать. В прошлом сезоне он выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.
Ранее в Сербии выступали два казахстанца, которые играли за клубы из суперлиги и после возвращения на родину доросли до сборной. В 2014 году четыре матча за "Раднички Ниш" провел форвард Бауыржан Турысбек
, а в 2015-м Максим Федин
выходил в шести турах за "Спартак Суботица".