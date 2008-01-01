Георгий Жуков помог "Висле" уйти от поражения в первом туре чемпионата Польши

Казахстанец вышел в старте.

Георгий Жуков. Фото: ФК "Висла"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 00:14
Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков вместе с краковской "Вислой" стартовал в новом сезоне чемпионата Польши, передает корреспондент Vesti.kz

Его команда на выезде сыграла вничью с "Ягеллонией" - 1:1. Хозяева вышли вперед на 25-й минуте после гола Мацея Макузевски, но гости ответили мячом Якуба Блащиковски

В этом матче Жуков вышел в стартовом составе. На 12-й минуте казахстанец получил желтую карточку за фол, а на 84-й минуте был заменен на серба Николу Кувелича

Прошедший матч стал для "Вислы" и Жукова вторым официальным в новом сезоне. Ранее команда вылетела из Кубка Польши после поражения со счетом 1:2 от "Островца" из четвертой лиги. 

Во втором туре чемпионата "Висла" 29 августа в 21:30 по времени Нур-Султана дома примет "Шленск". За клуб из Кракова Жуков выступает с начала года - в прошлом сезоне 25-летний казахстанец успел провести 13 игр.
Метки:
Жуков Георгий Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Польша
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 00:14
© 2008 - 2020 ТОО «EML»