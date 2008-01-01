"Лукаку?". Как болельщики нидерландского клуба отреагировали на переход футболиста "Астаны"

Он уже дебютировал за новый клуб.

Фото: ФК НЕК©
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Сегодня 17:41
Болельщики нидерландского клуба НЕК достаточно интересно отреагировали на переход футболиста "Астаны" и сборной Кюрасао Рангело Янги. Некоторые из них даже потроллили новичка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, один из подписчиков команды в соцсетях задался вопросом, не Ромелу Лукаку ли к ним приехал, видимо, имея в виду некое сходство Янги с форвардом сборной Бельгии. В целом комментарии получились адекватными, а где-то даже забавными:

"Янга - нападающий мира, пожизненный ему контракт!"

"Наконец-то, отличный лысый нападающий"

"Это Лукаку?"

"Вроде хороший парень, мне очень любопытно узнать его голевое чутье, в любом случае удачи ему в нашей команде"

"Аренда снова? Его нельзя купить что ли?"

"Отличный нападающий для нас"

"Наконец-то, появился у нас новый нападающий"

"Добро пожаловать!" 

"Он из лучшего клуба в Казахстане, хотя там нет ни одного хорошего футболиста"

"Астана" объявила об уходе легионера 22 августа. В нидерландском клубе он отыграет в аренде до лета 2021-го. Правами не него обладает казахстанский клуб до 2022 года.

Первую часть 2020 года Янга провел в аренде в "Лугано". В составе швейцарского клуба сыграл 13 матчей, голов не забил.

Янга уже дебютировал за новый клуб в товарищеском матч с "Валвейком". Сезон в Эрстедивизи (второй по значимости дивизион) стартует 28 августа. НЕК сыграет 29-го числа на выезде против "Камбура".
Метки:
Футбол Нидерланды Астана ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 17:41
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