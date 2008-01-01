"Лукаку?". Как болельщики нидерландского клуба отреагировали на переход футболиста "Астаны"

Болельщики нидерландского клуба НЕК
достаточно интересно отреагировали на переход футболиста "Астаны"
и сборной Кюрасао Рангело Янги
. Некоторые из них даже потроллили новичка, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Так, один из подписчиков команды в соцсетях задался вопросом, не Ромелу Лукаку ли к ним приехал, видимо, имея в виду некое сходство Янги с форвардом сборной Бельгии. В целом комментарии получились адекватными, а где-то даже забавными:
"Янга - нападающий мира, пожизненный ему контракт!"
"Наконец-то, отличный лысый нападающий"
"Это Лукаку?"
"Вроде хороший парень, мне очень любопытно узнать его голевое чутье, в любом случае удачи ему в нашей команде"
"Аренда снова? Его нельзя купить что ли?"
"Отличный нападающий для нас"
"Наконец-то, появился у нас новый нападающий"
"Добро пожаловать!"
"Он из лучшего клуба в Казахстане, хотя там нет ни одного хорошего футболиста"
"Астана" объявила
об уходе легионера 22 августа. В нидерландском клубе он отыграет в аренде до лета 2021-го. Правами не него обладает казахстанский клуб до 2022 года.
Первую часть 2020 года Янга провел в аренде в "Лугано". В составе швейцарского клуба сыграл 13 матчей, голов не забил.
Янга уже дебютировал
за новый клуб в товарищеском матч с "Валвейком". Сезон в Эрстедивизи (второй по значимости дивизион) стартует 28 августа. НЕК сыграет 29-го числа на выезде против "Камбура".