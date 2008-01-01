Нападающий "Астаны" с победы дебютировал за голландский клуб

Нападающий "Астаны"
и сборной Кюрасао Рангело Янга
дебютировал за свой новый клуб - голландский НЕК (Неймеген), сообщает корреспондент Vesti.kz
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В рамках подготовки к новому сезону НЕК провел товарищеский матч с "Валвейком". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу новой команды Янги, который вышел на замену на 66-й минуте игры.
Напомним, НЕК арендовал
Янгу на один год. Клуб выступает в эрстедивизи (второй по значимости дивизион). Наивысшим достижением команды в чемпионате Нидерландов является пятое место в сезоне-2002/03.
Начало сезона-2020 Янга провел в аренде в "Лугано". В составе швейцарского клуба он сыграл 13 матчей.
Контракт Янги с "Астаной", куда он пришел в 2018 году, рассчитан до лета 2022 года. За столичный клуб форвард провел 64 матча, забил 11 голов и сделал три передачи.