Нападающий "Астаны" с победы дебютировал за голландский клуб

Сезон футболист начинал в Швейцарии.

Рангело Янга. Фото: ФК НЕК
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 09:50
Нападающий "Астаны" и сборной Кюрасао Рангело Янга дебютировал за свой новый клуб - голландский НЕК (Неймеген), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках подготовки к новому сезону НЕК провел товарищеский матч с "Валвейком". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу новой команды Янги, который вышел на замену на 66-й минуте игры.

Напомним, НЕК арендовал Янгу на один год. Клуб выступает в эрстедивизи (второй по значимости дивизион). Наивысшим достижением команды в чемпионате Нидерландов является пятое место в сезоне-2002/03.

Начало сезона-2020 Янга провел в аренде в "Лугано". В составе швейцарского клуба он сыграл 13 матчей.

Контракт Янги с "Астаной", куда он пришел в 2018 году, рассчитан до лета 2022 года. За столичный клуб форвард провел 64 матча, забил 11 голов и сделал три передачи.
Метки:
Астана ФК Нидерланды
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 09:50
© 2008 - 2020 ТОО «EML»