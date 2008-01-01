Казахстанский футболист сыграл за латвийский клуб в гостевом матче

Он успел получить желтую карточку.

Рамазан Оразов (справа). Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Вчера 23:28
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов сыграл за "Даугавпилс" в матче с "Вентспилсом", передает корреспондент Vesti.kz

Его команда в 16-м туре потерпела поражение в гостях - 0:2. Выйдя в стартовом составе, Оразов на 42-й минуте получил желтую карточку, а в перерыве был заменен. Голы его команда пропустила на 18-й и 49-й минутах. 

С 15 очками "Даугавпилс" идет шестым из 10 команд, а "Вентспилс" с 23 баллами занимает четвертое место. В следующем туре команда Оразова 30 августа в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет "Валмиеру", за которую выступает казахстанский форвард Самат Сарсенов, отправленный в дубль за бунт против тренера.



В "Даугавпилс" Оразов перешел в начале марта, когда покинул "Кайрат", в котором проделал путь от академии до главной команды. Дебютировал за латвийский клуб он 7 августа в игре с "Меттой" (4:1), а на данный момент имеет в своем активе три матча. 

В начале июля "Кайрат" сообщил о поданном в ФИФА иске на "Даугавпилс" и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены, что переход состоялся по всем правилам. 

22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Метки:
Оразов Рамазан Сборная РК по футболу Латвия Кайрат ФК Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 23:28
© 2008 - 2020 ТОО «EML»