Казахстанский футболист сыграл за латвийский клуб в гостевом матче

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов
сыграл за
"Даугавпилс
" в матче с "Вентспилсом
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Его команда в 16-м туре потерпела поражение в гостях - 0:2. Выйдя в стартовом составе, Оразов на 42-й минуте получил желтую карточку, а в перерыве был заменен. Голы его команда пропустила на 18-й и 49-й минутах.
С 15 очками "Даугавпилс" идет шестым из 10 команд, а "Вентспилс" с 23 баллами занимает четвертое место. В следующем туре команда Оразова 30 августа в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет "Валмиеру", за которую выступает казахстанский форвард Самат Сарсенов
, отправленный в дубль за бунт против тренера
.
В "Даугавпилс" Оразов перешел в начале марта, когда покинул
"Кайрат", в котором проделал путь от академии до главной команды. Дебютировал
за латвийский клуб он 7 августа в игре с "Меттой" (4:1), а на данный момент имеет в своем активе три матча.
В начале июля "Кайрат" сообщил
о поданном в ФИФА иске на "Даугавпилс" и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены
, что переход состоялся по всем правилам.
22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.