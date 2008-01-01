Ян Вороговский помог "Беерсхоту" победить чемпиона Бельгии и выйти на первое место

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
помог "Беерсхоту
" победить "Брюгге" в третьем туре чемпионата Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz
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Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в ворота действующих чемпионов забил австрийский полузащитник Рафаэль Хольцхаузер на 28-й минуте.
В прошедшем матче Вороговский вышел в старте и был заменен на 91-й минуте. На его счету теперь две игры в сезоне. Его "Беерсхот" одержал третью победу в трех матчах и с девятью очками поднялся на первое место, опережая "Шарлеруа" по разнице мячей. На десятом месте с тремя баллами идет "Брюгге".
Следующий матч "Беерсхот" проведет 30 августа, когда в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет "Стандард". Гости перед этой игрой имеют семь очков и занимают третье место.
В прошлом сезоне "Беерсхот" стал чемпионом
первой лиги, победив "Левен" - 1:0, 4:1. До второго матча оба клуба были переведены в высший дивизион из-за расширения лиги до 18 команд.
24-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В дебютном сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт
с клубом еще на один сезон.