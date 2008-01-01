Ян Вороговский помог "Беерсхоту" победить чемпиона Бельгии и выйти на первое место

Казахстанец снова вышел в стартовом составе.

Ян Вороговский (слева). Фото: ФК "Беерсхот"©
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Сегодня 21:51
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский помог "Беерсхоту" победить "Брюгге" в третьем туре чемпионата Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в ворота действующих чемпионов забил австрийский полузащитник Рафаэль Хольцхаузер на 28-й минуте. 



В прошедшем матче Вороговский вышел в старте и был заменен на 91-й минуте. На его счету теперь две игры в сезоне. Его "Беерсхот" одержал третью победу в трех матчах и с девятью очками поднялся на первое место, опережая "Шарлеруа" по разнице мячей. На десятом месте с тремя баллами идет "Брюгге". 

Следующий матч "Беерсхот" проведет 30 августа, когда в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет "Стандард". Гости перед этой игрой имеют семь очков и занимают третье место.  

В прошлом сезоне "Беерсхот" стал чемпионом первой лиги, победив "Левен" - 1:0, 4:1. До второго матча оба клуба были переведены в высший дивизион из-за расширения лиги до 18 команд.

24-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В дебютном сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 21:51
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