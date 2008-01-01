Гус Хиддинк возглавил сборную футболиста "Астаны"

Нидерландский специалист Гус Хиддинк
, руководивший ранее сборной России по футболу
и махачкалинским "Анжи"
, назначен главным тренером сборной Кюрасао, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Fox Sports.
Как отмечается, 73-летний тренер приступит к своим обязанностям с 1 сентября, его контракт рассчитан до чемпионата мира 2022 года в Катаре.
"Это, может быть, неочевидно для вас, но мне было трудно сказать "нет". Сборная Кюрасао в последние годы сделала хорошие шаги на пути развития, и я хотел бы помочь игрокам и команде подняться на более высокую ступень международной турнирной лестницы", - прокомментировал Хиддинк свое назначение.
Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год и вывел ее в полуфинал Евро-2008 в Австрии и Швейцарии. С "Анжи" работал в период 2012-2013 годов. Также он тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции, а еще такие клубы, как мадридский "Реал", лондонский "Челси", испанская "Валенсия", турецкий "Фенербахче" и нидерландский ПСВ.
Отметим, что с 2016 года цвета сборной Кюрасао защищает форвард "Астаны" Рангело Янга
, который перешел в столичный клуб летом 2018-го. 28-летний нападающий с начала нынешнего года выступал за "Лугано"
. Летом покинул швейцарский клуб после истечения срока арендного соглашения. Контракт с астанчанами у него рассчитан до 2022 года (данные Transfermarkt).