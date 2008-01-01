Экс-футболист "Кайрата" из Армении оценил переход Рудосельского в "Лори"

Казахстанец до этого выступал в КПЛ и в Израиле.

Тимур Рудосельский. Фото: ФК "Окжетпес"©
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Вчера 23:36
Казахстанскому защитнику Тимуру Рудосельскому по силам побороться за место в составе армянского "Лори", считает экс-хавбек "Кайрата" и сборной Армении Артур Едигарян. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он рассказал, почему Рудосельский может закрепиться в новой команде.

"Я думаю, Тимур перешел в хорошую команду, там отличный, боеспособный коллектив. В клубе сменился тренер. Я полагаю, что Рудосельский там может спокойно играть, потому что он грамотный и сильный футболист. Побороться за место в составе у него неплохие шансы.

"Лори" - неплохой клуб, в предыдущем сезоне занял второе место в регулярном чемпионате, а в чемпионской группе стал лишь пятым. Клуб можно отнести к середнякам", - заявил Едигарян.

Напомним, Рудосельский начинал карьеру в родном "Кайрате", за главную команду которого выступал с 2014 по 2017 год. В сезоне-2014 он играл за алматинский клуб вместе с Едигаряном.

В 2018 году Рудосельский ушел в "Жетысу", а затем переехал в Израиль, где выступал во второй по силе лиге за "Хапоэль" из Петах-Тиквы. В прошлом сезоне он играл за "Окжетпес", за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.

Нынешней весной 25-летний Рудосельский подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако переход в итоге сорвался из-за карантина и закрытия границ. До этого футболист находился на сборах в Турции в составе "Актобе" из первой лиги.

Отметим, что в прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Что касается "Лори", в прошлом сезоне клуб финишировал в чемпионате на втором месте из десяти. Новый чемпионат Армении стартовал 14 августа. Но матч с участием "Лори", который базируется в городе Ванадзор, против "Урарту" был перенесен. Ближайшую игру клуб Рудосельского проведет 24 августа на своем поле против "Вана".

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Вчера 23:36
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