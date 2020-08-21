Экс-футболист "Кайрата" из Армении оценил переход Рудосельского в "Лори""

Казахстанскому защитнику Тимуру Рудосельскому
по силам побороться за место в составе армянского "Лори"
, считает экс-хавбек "Кайрата"
и сборной Армении Артур Едигарян
. В комментарии корреспонденту Vesti.kz
он рассказал, почему Рудосельский может закрепиться в новой команде.
"Я думаю, Тимур перешел в хорошую команду, там отличный, боеспособный коллектив. В клубе сменился тренер. Я полагаю, что Рудосельский там может спокойно играть, потому что он грамотный и сильный футболист. Побороться за место в составе у него неплохие шансы.
"Лори" - неплохой клуб, в предыдущем сезоне занял второе место в регулярном чемпионате, а в чемпионской группе стал лишь пятым. Клуб можно отнести к середнякам", - заявил Едигарян.
Напомним, Рудосельский начинал карьеру в родном "Кайрате", за главную команду которого выступал с 2014 по 2017 год. В сезоне-2014 он играл за алматинский клуб вместе с Едигаряном.
В 2018 году Рудосельский ушел в "Жетысу"
, а затем переехал в Израиль, где выступал во второй по силе лиге за "Хапоэль" из Петах-Тиквы. В прошлом сезоне он играл за "Окжетпес"
, за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.
Нынешней весной 25-летний Рудосельский подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако переход в итоге сорвался
из-за карантина и закрытия границ. До этого футболист находился на сборах в Турции в составе "Актобе"
из первой лиги.
Отметим, что в прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Что касается "Лори", в прошлом сезоне клуб финишировал в чемпионате на втором месте из десяти. Новый чемпионат Армении стартовал 14 августа. Но матч с участием "Лори", который базируется в городе Ванадзор, против "Урарту" был перенесен. Ближайшую игру клуб Рудосельского проведет 24 августа на своем поле против "Вана".
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