Скандальный экс-кайратовец и будущий вратарь сборной. Как до Рудосельского выступали казахстанцы в Армении

25-летний футболист подписал контракт с "Лори".

Акмаль Бахтияров. Фото пресс-службы ФК "Арцах"©
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Вчера 22:50
Казахстанский защитник Тимур Рудосельский стал игроком армянского "Лори". 25-летний футболист будет не первым представителем нашей страны в чемпионате Армении. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из казахстанцев ранее играл в этой стране.

Первым представителем нашей страны в чемпионате Армении в сентябре 2018 года стал Акмаль Бахтияров. Воспитанник "Кайрата" со скандалом покинул алматинский клуб и отправился в другой чемпионат. В сезоне-2018/19 он выступал за "Арцах", который сейчас называется "Ноа" и будет соперником "Кайрата" в ЛЕ. 

Бахтияров провел в чемпионате Армении восемь матчей и забил три гола. В Кубке казахстанец сыграл в трех матчах и отметился одним забитым мячом. После трех месяцев в Армении Бахтияров в начале 2019 года стал игроком российского "Сочи", с которым поднялся в премьер-лигу. 



Отметим, что в Армении в составе "Бананца" в 2011 году выступал будущий вратарь сборной Казахстана и клубов КПЛ Дмитрий Непогодов. Правда, тогда голкипер играл в чемпионате этой страны с паспортом родной Украины.

Напомним, Рудосельский начинал карьеру в родном "Кайрате", за главную команду которого выступал с 2014 по 2017 год. Сезон-2018 он начинал как игрок "Жетысу", а затем переехал в Израиль, где выступал во второй по силе лиге за "Хапоэль" из Петах-Тиквы. Прошлый сезон защитник являлся футболистом "Окжетпеса", за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.

Нынешней весной 25-летний Рудосельский подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако переход в итоге сорвался из-за карантина и закрытия границ. До этого футболист находился на сборах в Турции в составе "Актобе" из первой лиги.

Отметим, в прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Что касается "Лори", в прошлом сезоне армянский клуб финишировал в чемпионате на втором месте из десяти. Новый чемпионат Армении стартовал 14 августа. Но матч с участием "Лори", который базируется в городе Ванадзор, против "Урарту" был перенесен. Ближайшую игру клуб Рудосельского проведет 24 августа на своем поле против "Вана".

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Вчера 22:50
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